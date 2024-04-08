Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов

В Налоговом кодексе установили особый порядок расчета базы по НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.

На основании федерального закона от 19.12.2023 № 612-ФЗ с изменениями в НК, если налогоплательщик купил транспорт для перепродажи, он определяет базу как разницу между продажной и покупной ценами с учетом налога. Это возможно при одновременном выполнении условий:

на дату покупки транспорта продавец применяет ОСНО;

последний собственник, на которого зарегистрирован транспорт, — физлицо;

при покупке авто или мотоцикла плательщик получил от продавца счет-фактуру с налогом, который определили по п. 5.1 или 5.2 ст. 154 НК.

Предъявленный покупателю НДС учитывают в покупной цене т/с, налоговую базу при продаже которого определяют по специальному порядку. К вычету такие суммы не принимают.