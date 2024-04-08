Генпрокуратура предупредила о рисках при инвестировании в финансовые продукты

Генеральная прокуратура России сообщила, что у нее на контроле находятся вопросы соблюдения прав и законных интересов граждан при предоставлении финансовых услуг.

В органы прокуратуры поступают многочисленные жалобы о навязывании различных финансовых инструментов, введении граждан в заблуждение сотрудниками банков относительно предлагаемых продуктов, невозможности возврата вложенных средств.

Установлено, что при обращении в кредитные организации физлицам предлагают финансовые услуги сторонних компаний с повышенной доходностью — такие как инвестиционное страхование жизни, открытие индивидуального инвестиционного или брокерского счета и другие. Сотрудники банков сообщают о якобы привлекательности вложения денежных средств в такие инструменты.

При этом не всегда возможные риски при заключении подобных договоров, связанные с утратой части или всех средств, понятны гражданам.

Сторона в таких сделках с населением — компании, не осуществляющие банковские операции: брокеры, страховщики и другие.

Кредитные учреждения, которые предлагают рассматриваемые услуги на основании агентских договоров, рисков и ответственности за вложенные гражданами денежные средства не несут, по возникающим обязательствам не отвечают.

В дальнейшем возникают проблемы по возврату денежных средств. Однако по условиям заключенных договоров вывод активов со счета брокерской, страховой или иной организации возможен по истечении двух, трех и пяти лет или иного более позднего срока. Кроме того, за обслуживание таких продуктов предусмотрена:

плата , о которой не всегда известно лицам при оформлении договоров;

комиссия в случае полного или частичного возврата средств.

Проблематика усугубилась вследствие недружественных действий ряда иностранных государств, в связи с чем торги некоторыми зарубежными финансовыми активами приостановились, клиенты столкнулись с невозможностью вывода денежных средств.

Генпрокуратура предупредила: гражданам необходимо обращать внимание, что получение доходов от такого инвестирования, в том числе связанного с торгами на биржевых и внебиржевых площадках, при которых стоимость сделок вариативна, непредсказуемо. Его точное прогнозирование невозможно.

Следует тщательно и внимательно изучать предлагаемые договоры и заявления о присоединении к ним, а также памятки по приобретению финансовых инструментов в целях недопущения нарушения имущественных прав.