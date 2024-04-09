Суд обманули на фиктивной задолженности

В Омске завершено расследование уголовного дела о трех фактах мошенничества в особо крупном размере.

МВД сообщило, что следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики по Омску завершил расследование уголовного дела о трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Противоправная деятельность фигуранта – 47-летнего жителя областного центра – была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД области.

Предварительно установлено, что с декабря 2019 по июль 2021 года обвиняемый изготовил подложные документы, на основании которых суд включил подконтрольные ему фирмы в реестр кредиторов банкротящегося предприятия. Фиктивная задолженность составила более 122,4 млн рублей. В результате у обвиняемого появилось право требования указанной суммы из конкурсной массы.

Кроме того, фигурант убедил владельца указанного предприятия заключить с его супругой фиктивный договор займа на сумму более 45 млн рублей. Фактически же деньги заемщику переданы не были. В последующем женщина в судебном порядке добилась принудительного взыскания указанной суммы вместе с процентами, что привело к банкротству предпринимателя как физлица и причинению ему ущерба на общую сумму более 61 млн рублей с учетом процентов за пользование займом, неустойки и расходов на оплату госпошлины.

Также мужчина решил похитить 4 принадлежащих организации автомобиля общей стоимостью 2 млн рублей. С этой целью он организовал изготовление и подписание четырех подложных договоров купли-продажи, по которым фактически оплата не производилась.

Следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество». Общая сумма материального ущерба превысила 185 млн рублей. На 4 похищенных им автомобиля судом наложен арест.

Расследованное уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в районный суд города Омска для рассмотрения по существу.