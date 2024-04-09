Мошенники стали прикидываться «мошенниками»

Начальник отдела полиции управления МВД по Уфе поблагодарил главного финансового специалиста «Хоум Банк» за проявленную бдительность, неравнодушие и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с преступлениями и вручил благодарственное письмо.

Накануне 52-летнему жителю города пришло сообщение о том, что якобы с ним связались мошенники и ему необходимо обратиться на горячую линию «Государственных услуг» по указанному номеру. Мужчина решил позвонить, однако, ответа не услышал.

Через несколько минут с указанного телефона ему позвонил «специалист горячей линии «Государственных услуг». Он сообщил, что его личный кабинет взломали и с ним свяжется «сотрудник банка». Так и произошло.

Неизвестный, отправив фотографию удостоверения сотрудника финансового учреждения, начал рассказывать, что занимается безопасностью и привел примеры, как мошенники похищают денежные средства. Далее на связь вышел «специалист» портала «Госуслуг». Он утверждал, что поможет восстановить доступ в личный кабинет и уточнил информацию о банковских кодах. После чего с ним вновь связался лжеспециалист банка, сообщивший о необходимости посещения финансовых организаций для оформления кредитов. В трех банках он должен был оформить кредиты в размере 2 млн рублей и перевести на безопасные счета.

Уфимец, доверяя незнакомцам, проехал в первый банк, где ему было отказано в предоставлении кредита. В следующей организации во время беседы сотрудница банка заподозрила неладное и убедила клиента, что мошенники пытаются обмануть его.