Самозанятые

Межведомственные комиссии будут выявлять нелегальную занятость

В новом законе о занятости закреплен порядок противодействия нелегальной занятости, в рамках которого ФНС будет передавать в Минтруд сведения о компаниях, в том числе, сотрудничающих с самозанятыми.
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На «Клерке» прошел вебинар, на котором рассказали, как с минимальными затратами подготовиться к таким запросам.

Эксперт Елена Пономарева назвала основные признаки нелегальной занятости.

Зарплата ниже МРОТ

Если у всех сотрудников зарплата – МРОТ, а у кого-то – и того меньше, то это вызовет подозрение, что остальная часть идет в конверте.

Отклонение средней зарплаты более чем на 35% от средней зарплаты в регионе

Сопоставлять будут данные ФНС по вашей зарплате и данные Росстата.

Договоры ГПХ с физлицами

ГК не запрещает гражданам разово подрабатывать по договорам ГПХ. Но если это систематическая деятельность, то ее могут рассматривать как незаконное предпринимательство. И Роструд, и ФНС считают, что таких физлиц надо принимать в штат.

Чтобы уменьшить привлекательность договоров ГПХ по сравнению с трудовыми, теперь на выплаты по ним начисляют взносы по единому тарифу. Нет только обязательных взносов на травматизм.

Большое количество договоров с самозанятыми

Закон не запрещает такие договоры, но это не должно быть злоупотреблением.

По статье 5.27 КоАП за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора компанию могут оштрафовать до 100 000 рублей.

Противодействием нелегальной занятости будут заниматься специальные межведомственные комиссии, куда войдут представители регионального правительства, прокуратуры, МВД, ФНС, Роструда, СФР, объединений работодателей.

Больше узнать про эти комиссии можно в полной записи вебинара.

Также вы можете ознакомиться с полным каталогом записей вебинаров по ссылке. Все записи вебинаров доступны бесплатно подписчикам Клерк.Премиум.

Комментарии

1
  • eggy
    Бухгалтер

    Интересно, какое количество договоров с самозанятыми считается большим?

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