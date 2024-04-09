Не нужно продлевать договор с сотовым оператором, а у сим-карт нет срока работы

Аферисты от имени сотового оператора предлагают жертвам продлить действие мобильного номера, подтвердив информацию якобы на «Госуслугах». На самом деле ссылка ведет на поддельный портал: выглядит он точно так же, как настоящий, но в адресной строке могут отличаться символы.
Если ввести на фишинговом сайте логин и пароль, мошенники смогут заполучить доступ к аккаунту. После взлома они будут использовать ваши личные данные, чтобы выманить у вас деньги по другим схемам. Об этом говорит телеграм-канал портала Объясняем.рф.
Помните:
продлевать договор с сотовым оператором не нужно;
срок работы сим-карт не ограничен.
Кроме того, не вводите личные данные на подозрительных сайтах и в приложениях. В онлайн-банках регулярно меняйте пароли.
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