Не нужно продлевать договор с сотовым оператором, а у сим-карт нет срока работы

Раскрыта очередная схема мошенников, связанная с фишинговыми сайтами: поговорили с якобы представителем оператора связи и в итоге потеряли аккаунт на Госуслугах.

Аферисты от имени сотового оператора предлагают жертвам продлить действие мобильного номера, подтвердив информацию якобы на «Госуслугах». На самом деле ссылка ведет на поддельный портал: выглядит он точно так же, как настоящий, но в адресной строке могут отличаться символы.

Если ввести на фишинговом сайте логин и пароль, мошенники смогут заполучить доступ к аккаунту. После взлома они будут использовать ваши личные данные, чтобы выманить у вас деньги по другим схемам. Об этом говорит телеграм-канал портала Объясняем.рф.

Помните: продлевать договор с сотовым оператором не нужно ;

срок работы сим-карт не ограничен.

Кроме того, не вводите личные данные на подозрительных сайтах и в приложениях. В онлайн-банках регулярно меняйте пароли.