Доля внеплановых проверок очень большая: «есть риски возобновления практики массовых проверок бизнеса»

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на круглом столе Роспотребнадзора, посвященном вопросам дальнейшего совершенствования системы контрольной и надзорной деятельности, заявила о перекосе в сторону внеплановых проверок.

Несмотря на положительные результаты реформы КНД, сохраняются и проблемные аспекты. Например, в структуре проверок преобладает доля внеплановых — 75%.

В 2023 году количество проверок на основании индикаторов риска выросло в 14 раз. То, что это правильный путь, подтверждает результативность таких проверок – 89%. Однако при активном расширении количества индикаторов риска, являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, возникают риски возобновления практики массовых проверок бизнеса. А это противоречит приоритету профилактики, — заявила Орлова.

Другая проблема связана с недостаточным применением принципа добросовестности, на котором основана новая концепция госконтроля. Проведенный Счетной палатой экспресс-анализ показал, что из 34 наиболее массовых видов госконтроля учет добросовестности контролируемых лиц пока отражен только в восьми.

Орлова считает, что необходимо масштабировать этот инструмент на максимальное количество видов контроля, а также расширить критерии добросовестности, учитываемые при формировании категорий риска, и соответственно интенсивности проверок. Тогда у бизнеса будет понимание и мотивация к добросовестному поведению.

Главным результатом реформы контрольной и надзорной деятельности стала переориентация концепции контроля — с простого выявления нарушений на развитие среды добросовестности и профилактику.

В 2023 году количество проверок увеличилось на 1% по сравнению с 2022 годом. Однако, если сравнить 2023 год с 2021 годом, то количество проверок снизилось в 2,6 раза. При этом число профилактических визитов превысило количество проверок более чем в 3 раза.

Аналогичная положительная тенденция наблюдается в Роспотребнадзоре. В 2023 году количество проверок на федеральном уровне уменьшилось практически на 30% по сравнению с предыдущим годом, а число профвизитов выросло почти в 2 раза.

В целом профилактические мероприятия позволили направить ресурсы подконтрольных субъектов на устранение недочетов, а не на оплату штрафов, — подчеркнула Орлова.

Ранее мы писали, что не для всех проверки заменят на профилактические мероприятия.