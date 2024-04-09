УСН

ИП на УСН с работниками без зарплаты может уменьшать налог на взносы до 100%

ИП-работодатели уменьшают налог по УСН «доходы» на взносы только на 50%, а для ИП без работников такого ограничения нет — можно уменьшать налог вплоть до нуля.
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Но в данном случае важен не факт наличия наемных работников, а факт выплат физлицам.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги ошибочно полагали, что ИП с работником, который находится в отпуске без содержания, тоже ограничен в уменьшении налога. Ведь этот работник фигурирует в ПСФЛ и РСВ.

Но это не так. По ст. 346.21 НК предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, уменьшают сумму налога на взносы без ограничения в 50%.

Таким образом, если ИП не производит выплаты своему работнику, то он может уменьшать налог на свои фиксированные взносы вплоть до нуля, без ограничения в 50%.

Возможно, ИФНС пришлет запрос, так как увидит, что сотрудник есть. Надо будет объяснить, что сотрудник есть, а выплат нет. Например, этот сотрудник может находиться в отпуске без содержания.

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Комментарии

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  • Евгения Шестакова

    Получается, порядок уменьшения налога на взносы для ИП с работниками будет меняться по ситуации в течение года (есть выплаты, нет выплат), верно?

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