Надо ли в шапке заявления о приеме указывать должность

Если человек устраивается на должность менеджера, то заявление о приеме должно быть просто от Иванова, а не от менеджера Иванова.

Кадровик компании требует, чтобы в заявлении в графе «от кого» новый будущий сотрудник указывал свою должность. Хотя сотрудник еще не принят и никакой должности на момент написания заявления у него нет.

Роструду задали вопрос – нормально ли это. Ответ – это некорректно.

При этом законом не установлен порядок написания заявлений о приеме на работу.

Отметим, что заявление о приеме – это не обязательный документ, как и приказ о приеме. Главное – это трудовой договор.

А у вас в компании требуют заявления о приеме? Поучаствуйте в опросе.

Принято ли у вас в компании при оформлении трудовых отношений брать с сотрудников заявления о приеме на работу? Анонимный опрос Да, все пишут заявления. Потом уже оформляем трудовой договор Нет, обходимся без заявлений. Сразу оформляем трудовой договор Проголосовали 5 человек

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