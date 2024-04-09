Надо ли в шапке заявления о приеме указывать должность

Кадровик компании требует, чтобы в заявлении в графе «от кого» новый будущий сотрудник указывал свою должность. Хотя сотрудник еще не принят и никакой должности на момент написания заявления у него нет.
Роструду задали вопрос – нормально ли это. Ответ – это некорректно.
При этом законом не установлен порядок написания заявлений о приеме на работу.
Отметим, что заявление о приеме – это не обязательный документ, как и приказ о приеме. Главное – это трудовой договор.
А у вас в компании требуют заявления о приеме? Поучаствуйте в опросе.
Принято ли у вас в компании при оформлении трудовых отношений брать с сотрудников заявления о приеме на работу?
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Комментарии2
каких только чудаков нет)
менеджер это состояние души. Он чувствует себя менеджером. И кадровик принимает на работу только тех, кто ощущает себя в профессии, слился с ней. Тест на профпригодности. На вопрос "Ты кто?" будущий работник должен ответить "Менеджер!"