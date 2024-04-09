За нарушения с обязательной маркировкой могут и посадить

Специалисты «Честного ЗНАКА» рассказали, какая продукция из категории легкой промышленности подлежит маркировке, а какая нет, а также об ответственности за нарушения.

При игнорировании требования об обязательной маркировке или других нарушениях в этой области юридические и физлица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

При производстве, продаже или вводе в оборот одежды без маркировки: для должностного лица штраф 5000-10 000 руб. с конфискацией товаров;

для юрлица сумма штрафа возрастает до 50 000-100 000 руб.

В свою очередь, согласно статье 171.1 УК, производство и сбыт товаров в большом объеме, а также реализация с поддельным Data Matrix кодом могут привести не только к штрафу в размере до 300 000 руб., но и к лишению свободы на срок до 6 лет.

Если образцы продукции используются в рекламных или маркетинговых целях и не предназначены для продажи — их можно не маркировать.

Ателье и частные мастера-портные не обязаны маркировать свои изделия, сшитые по индивидуальному заказу. Но если речь идет о готовой продукции — маркировка обязательна. Сшитая по индивидуальному заказу одежда передается прямо заказчику и не нуждается в отслеживании.

Свадебные платья внесены в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, но на корсеты это не распространяется. Это можно определить по специальному коду ТН ВЭД ЕАЭС.

Товары категории «фата» не подлежат обязательной маркировке, а вот «вуаль» — да.

ИП, импортируя товары на территорию РФ, должен обязательно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и до момента ввоза описать товар. Далее необходимо заказать Data Matrix коды на товар и передать их за границу для нанесения на товар. Затем при ввозе обязательно подается декларация на товары, в которой импортер указывает товар и перечень кодов маркировки по ввозимым товарам. И только после этого маркированный товар вводится в оборот и может быть предложен к продаже.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщила система «Честный ЗНАК» со ссылкой на журнал и портал о моде для профессионалов PROfashion.ru.

С 1 апреля значительно расширилось количество категорий одежды, подлежащих обязательной маркировке. Об этом мы писали здесь.