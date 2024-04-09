ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Уже четвертый месяц бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. Но разъяснений все нет. ФНС ждет, что скажет Минфин.

В telegram-чате ФНС задают такой вопрос: «Учредитель и директор в одном лице. В январе получил 4 млн дивидендов. НДФЛ 13%. В феврале получает зарплату еще 2 млн – по какой ставке облагать?»

ФНС отвечает, что ждет разъяснений Минфина.

Ранее ФНС также обещала дать разъяснение по НДФЛ. Но пока позиция Минфина по этому вопросу неизвестна.

Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть считать надо отдельно, но вместе.