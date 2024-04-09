ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

В telegram-чате ФНС задают такой вопрос: «Учредитель и директор в одном лице. В январе получил 4 млн дивидендов. НДФЛ 13%. В феврале получает зарплату еще 2 млн – по какой ставке облагать?»
ФНС отвечает, что ждет разъяснений Минфина.
Ранее ФНС также обещала дать разъяснение по НДФЛ. Но пока позиция Минфина по этому вопросу неизвестна.
Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть считать надо отдельно, но вместе.
Комментарии4
где-то в недрах Минфина зреет 2 письма - про НДФЛ с дивидендов и уменьшение налога на взносы 1%.
Четвертый месяц их пишут)
Им спешить не куда - ещё прошлую премию за разъяснения не успели потратить.
Как раз к концу 2-го квартала разъяснят и можно будет после этого премию за 2-ой квартал просить
А что торопиться - "Солдат (чиновник) спит - служба идёт"
у меня прямо как в примере из статьи ситуация. Риторический вопрос - а что, у нас нет норм по сроку на ответ? сроки только для бизнеса существуют? хотя....ведь время только на них работает. это ж сколько пеней потом срубят. Опять же, уточненки подавать придется, которые сейчас непонятно как разносятся - убедилась на горьком опыте, замылена денежка-то оказалась с их бесконечным плюсованием-минусованием по сто раз одной и той же суммы, прямо как в наперстки. Собираюсь с духом, чтобы начать разбирательство, наипротивнейшее. Вот как после этого относиться к ним?