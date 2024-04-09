НДФЛ

ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Уже четвертый месяц бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. Но разъяснений все нет. ФНС ждет, что скажет Минфин.
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В telegram-чате ФНС задают такой вопрос: «Учредитель и директор в одном лице. В январе получил 4 млн дивидендов. НДФЛ 13%. В феврале получает зарплату еще 2 млн – по какой ставке облагать?»

ФНС отвечает, что ждет разъяснений Минфина.

Ранее ФНС также обещала дать разъяснение по НДФЛ. Но пока позиция Минфина по этому вопросу неизвестна.

Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть считать надо отдельно, но вместе.

Комментарии

4
  • бух2007

    где-то в недрах Минфина зреет 2 письма - про НДФЛ с дивидендов и уменьшение налога на взносы 1%.

    Четвертый месяц их пишут)

  • Astrasol

    у меня прямо как в примере из статьи ситуация. Риторический вопрос - а что, у нас нет норм по сроку на ответ? сроки только для бизнеса существуют? хотя....ведь время только на них работает. это ж сколько пеней потом срубят. Опять же, уточненки подавать придется, которые сейчас непонятно как разносятся - убедилась на горьком опыте, замылена денежка-то оказалась с их бесконечным плюсованием-минусованием по сто раз одной и той же суммы, прямо как в наперстки. Собираюсь с духом, чтобы начать разбирательство, наипротивнейшее. Вот как после этого относиться к ним?

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