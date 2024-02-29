🙏 ФНС обещает дать разъяснения по НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Интрига с НДФЛ 15% скоро разрешится. ФНС направила запрос в Минфин по этой проблеме и обещает сообщить результат.

Об этом сообщается в Telegram-чате ФНС в ответ на вопрос бухгалтера «Как считать базу по НДФЛ с зарплаты и дивидендов – вместе или раздельно».

Уже два месяца бухгалтеры всей страны пытаются найти ответ на этот вопрос и не понимают, как им считать НДФЛ. Некоторые компании даже пока отказались от выплаты дивидендов, потому что непонятно, что делать с НДФЛ.

Напомним, по нормам НК выходит, что НДФЛ с дивидендов надо считать без учета зарплаты, а НДФЛ с зарплаты – с учетом дивидендов. То есть, считать надо отдельно, но вместе.

Об этой проблеме мы рассказывали здесь и здесь.

Ранее Минфин планировал внести поправки в НК для внесения определенности по этому вопросу, но их так и не внесли.