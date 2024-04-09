В Москве почти 8 тысяч мужчин сидят в отпуске по уходу за ребенком

Чтобы оформить отпуск по уходу, папе надо подать заявление на работе. Отпуск можно взять до 3-х лет, но ежемесячное пособие по уходу платят только 1,5 года, поясняет СФР.
Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за 2 последних года работы, но не менее расчета по МРОТ.
В этом году минимальный размер пособия по уходу – 9227,24 рублей в месяц, максимальный – 49 123,12 рублей.
Время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет засчитывается в стаж папы для будущей пенсии. За этот период дают пенсионные баллы:
1,8 в год — если отец ухаживает за первым ребенком;
3,6 в год — при уходе за вторым ребенком;
5,4 в год — если папа сидит с третьим или четвертым ребенком.
Если отпуск меньше или больше года, стаж и баллы определяют из фактической продолжительности отпуска.
Комментарии1
То есть мамы зарабатывает больше и их садить невыгодно?)