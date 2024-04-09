В Москве почти 8 тысяч мужчин сидят в отпуске по уходу за ребенком

Уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама малыша, но и папа или другие родственники. В частности, в Москве и области таким правом воспользовались 7,9 тысяч пап.

Чтобы оформить отпуск по уходу, папе надо подать заявление на работе. Отпуск можно взять до 3-х лет, но ежемесячное пособие по уходу платят только 1,5 года, поясняет СФР.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за 2 последних года работы, но не менее расчета по МРОТ.

В этом году минимальный размер пособия по уходу – 9227,24 рублей в месяц, максимальный – 49 123,12 рублей.

Время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет засчитывается в стаж папы для будущей пенсии. За этот период дают пенсионные баллы:

1,8 в год — если отец ухаживает за первым ребенком;

3,6 в год — при уходе за вторым ребенком;

5,4 в год — если папа сидит с третьим или четвертым ребенком.

Если отпуск меньше или больше года, стаж и баллы определяют из фактической продолжительности отпуска.