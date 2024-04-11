Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

Для подтверждения основного кода ОКВЭД в СФР надо сдать:
копию пояснительной записки к бухотчетности (кроме малого бизнеса).
Тариф, который СФР присвоит по вашему заявлению, применяется с 1 января 2024 года.
Если к моменту присвоения тарифа вы уже сдали ЕФС-1 с другим тарифом, перерасчет надо будет отразить в отчете за полугодие.
Также до 15.04.2024 надо уплатить страховые взносы по травматизму за март.
Образец платежки смотрите здесь.
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