Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – крайний срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

Для подтверждения основного кода ОКВЭД в СФР надо сдать:

заявление;

справку-подтверждение;

копию пояснительной записки к бухотчетности (кроме малого бизнеса).

Тариф, который СФР присвоит по вашему заявлению, применяется с 1 января 2024 года.

Если к моменту присвоения тарифа вы уже сдали ЕФС-1 с другим тарифом, перерасчет надо будет отразить в отчете за полугодие.

Также до 15.04.2024 надо уплатить страховые взносы по травматизму за март.

Образец платежки смотрите здесь.

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