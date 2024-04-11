Как считать НДФЛ при продаже унаследованной квартиры: пример

Минимальный срок владения квартирой, полученной по наследству – 3 года. Через 3 года ее можно продать без НДФЛ и не декларировать доход. Если продать раньше, будет доход для НДФЛ.

Но его можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей.

Кроме того, в ряде случае можно уменьшить базу по НДФЛ на расходы наследодателя.

Минфин в письме от 15.03.2024 № 03-04-05/23161 ответил на вопрос по НДФЛ при продаже квартиры пенсионером, который недавно получил ее в наследство от своего брата.

Применить расходы наследодателя можно, если при получении наследства не было обязанности платить налог. Такой обязанности нет, если имущество получено от близкого родственника или члена семьи. Брат входит в список этих родственников.

Таким образом, если человек унаследовал квартиру от брата, который ранее купил ее, расходы брата на покупку можно применить при расчете НДФЛ с продажи этой квартиры.

Пример Человек продает квартиру за 5 млн рублей.

Она получена в наследство от брата, который купил ее за 3 млн рублей.

НДФЛ составит (5 млн – 3 млн) х 13% = 260 000.

Расходы должны быть документально подтверждены.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.