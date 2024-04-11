Число вакансий в сфере туристического и ресторанного бизнеса выросло в 2 раза

По данным портала «Работа России» число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

С началом весенне-летнего сезона работодатели разметили более 32 000 вакансий в этих сферах.

Правительство принимает активные меры по поддержке и развитию отечественной туриндустрии. Это способствует не только открытию новых гостиниц, курортов, повышению качества оказания услуг, но и увеличению числа рабочих мест в этой отрасли экономики. Мы также отмечаем рост числа вакансий, размещаемых на портале «Работа России» в этой сфере. За год их число выросло примерно в 2 раза, – рассказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

В настоящее время лидерами по числу вакансий в ресторанной и туристической индустрии являются Москва (около 5000 рабочих мест), Краснодарский край (3,3 тыс.), Санкт-Петербург (3 тыс.), а также Татарстан (1,2 тыс.) и Приморский край (1,2 тыс.). В этих регионах работодатели активно ищут официантов, поваров, кондитеров, барменов, горничных, менеджеров, администраторов и других специалистов.