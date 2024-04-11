Как заполнять книгу покупок и журнал счетов-фактур при ввозе товаров из ЕАЭС через агентов

С 1 января 2024 года при ввозе товаров в РФ из государств-членов ЕАЭС изменился порядок уплаты НДС для комиссионеров, поверенных, агентов и комитентов, доверителей, принципалов.

С 2024 года исчислять и уплачивать НДС при ввозе такой продукции должен комиссионер, агент на основании договора комиссии, поручения или агентского договора, предусматривающего приобретение товаров для комитента, принципала, доверителя.

Разъяснение по этой норме дала ФНС в письме от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@.

Агенту нужно вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур на основании сведений, отраженных в его заявлении с отметкой ИФНС об уплате косвенных налогов.

При этом в части 1 журнала учета надо указать сведения о налоговой базе и сумме НДС по каждому комитенту.

НДС, уплаченный агентом в бюджет при ввозе товаров из стран ЕАЭС, подлежит вычету у комитента после принятия на учет приобретенных товаров.

В графе 2 книги покупок комитент указывает код операции – 46, а в графе 3 – номер и дату регистрации заявления с отметкой об уплате налога агентом.