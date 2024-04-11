Зарплата

За опоздание с выплатой сотруднику, восстановленному по решению суда, надо платить компенсацию

За задержку выплаты сотруднику, которого уволили и который восстановился на работе, компенсацию надо начислять по нормам ТК, а не ГК.
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Такое решение принял Конституционный суд.

Ситуация: сотрудник через 2 года после увольнения оспорил этот факт, и суд вынес решение в его пользу. Человека восстановили на работе и присудили оплату вынужденного прогула. Работодатель рассчитался с ним только спустя 3 месяца.

Бывший сотрудник потребовал проценты за невыплату по нормам Гражданского кодекса. Дело рассматривал Конституционный Суд.

В определении от 04.04.2024 № 15-П говорится, что в данном случае компенсацию надо платить по статье 236 ТК.

Норма статьи 395 ГК не противоречит Конституции, она просто в данном случае неприменима.

Кстати, внесли поправки в статью 236 ТК, по которым платить компенсацию надо и за неначисленную зарплату. Причина – постановление КС от 11.04.2023 № 16-П/2023.

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