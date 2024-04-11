Как оплачивать дни между майскими праздниками + опрос

В мае будет две череды праздничных дней, между которыми – рабочие. Кто-то в эти несколько рабочих дней будет работать, кто-то оформит отгул или отпуск, чтобы отдых получился непрерывным.

Выходные продлятся с 28.04 по 01.05, и потом с 09.05 по 12.05. Между ними будет два рабочих дня: 02.05 и 03.05.

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Если сотрудник будет работать в эти два дня, то их оплатят как обычно – из оклада.

Если сотрудник по согласованию с работодателем в эти дни возьмет отгулы – дни отдыха за работу ранее в выходные, то такие дни будут оплачены в одинарном размере.

По ТК день отдыха за работу в выходной – не оплачивается. Но это не значит, что за месяц сотрудник получит зарплату меньше, чем обычно. В норму рабочего времени отгулы не включают. То есть сотрудник должен получить полный оклад, хотя отработал на 2 дня меньше.

Причем если в выходной человек работал только 2 часа, отгул ему дают на полный день.

Еще можно взять два дня — 02.05 и 03.05 — без сохранения зарплаты по согласованию с работодателем. Кому работодатель не может отказать в таком отпуске, смотрите тут. В этом случае оплаты за эти 2 дня не будет.

По согласованию с работодателем можно оформить отпуск на эти два дня. Тогда оплата будет по среднему заработку.

Если же оформить отпуск с 01.05 по 12.05, то оплачиваемых дней отпуска в этот период будет 10, потому что 01.05 и 09.05 в дни отпуска не включаются.

А что вы планируете на эти два междупраздничных дня?

Будете ли вы работать 2 и 3 мая? Анонимный опрос Конечно буду. А куда деваться? Нет, я возьму отпуск на эти два дни Нет, я возьму отгул на эти два дня Нет, я оформлю отпуск без содержания У нас вся компания не работает в эти дни. Но зарплата не уменьшится Проголосовал 1 человек

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