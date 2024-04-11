Предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу

При трудоустройстве на работу с вредностью сотрудник должен пройти предварительный медосмотр, а работодатель – оплатить его.

Минтруд в письме от 13.02.2024 № 15-2/ООГ-692 разобрал ситуацию, когда новичкам дают подписать соглашение о том, что деньги за медосмотр они вернут работодателю, если медкомиссия признает их негодными к такой работе.

По статье 214 ТК работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных медосмотров:

предварительных — при поступлении на работу;

периодических — в течение трудовой деятельности;

внеочередных;

других обязательных медосмотров;

психиатрических освидетельствований работников.

Требовать с сотрудников оплату медосмотров нельзя. Это будет нарушением ТК.