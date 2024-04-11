Предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу

Минтруд в письме от 13.02.2024 № 15-2/ООГ-692 разобрал ситуацию, когда новичкам дают подписать соглашение о том, что деньги за медосмотр они вернут работодателю, если медкомиссия признает их негодными к такой работе.
По статье 214 ТК работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств обязательных медосмотров:
предварительных — при поступлении на работу;
периодических — в течение трудовой деятельности;
внеочередных;
других обязательных медосмотров;
психиатрических освидетельствований работников.
Требовать с сотрудников оплату медосмотров нельзя. Это будет нарушением ТК.
Комментарии1
А у несостоявшегося работника тогда это что? Материальная выгода с налогом 35%?