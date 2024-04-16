УСН

💥 Бухгалтеры рады, что на взносы 1% теперь уменьшают налог за текущий год, но не понимают, почему это не внесли в НК

«Здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали», – так бухгалтеры комментируют новое письмо ФНС, разрешающее уменьшать налог на взносы 1% вопреки нормам НК.
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Напомним, вышло письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@, в котором дано разрешение: учитывать взносы ИП 1% за 2024 год по тем же временным правилам, которые ФНС вводила для взносов за 2023 год.

Эти правила выгодны предпринимателям, хотя и не очень вписываются в рамки НК.

Вот что по этому поводу говорят коллеги:

Тем не менее, новость хорошая, констатируют коллеги.

Учесть взносы 1% можно уже при расчете аванса по УСН за 1 квартал. На взносы не надо сдавать уведомление по ЕНП или заявление о зачете и не надо их платить сейчас.

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Какие взносы и когда уменьшают налог по УСН за 2023 и 2024 годы смотрите в нашей таблице.

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