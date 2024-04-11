В России будут социальные счета и социальные вклады

Для борьбы с бедностью и снижения финансового неравенства в закон о банках и банковской деятельности внесут изменения, закладывающие правовые основы для социальных банковских счетов и вкладов. ЦБ поддержал.

Сейчас этот депутатский законопроект проходит второе чтение в Госдуме. Он был разработан в соответствии с рекомендациями Банка России по итогам отчета за 2021 год, когда банковские ставки были низкие. И ЦБ снова его поддержал в отчете за 2023 год.

По мнению ЦБ, надо развивать финансовые продукты специально для людей с невысокими доходами — такие как социальный счет и социальный вклад. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность:

получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте — в пределах до 50 000 рублей , и по вкладу на такую же сумму;

делать платежи без комиссии в сумме до 20 000 рублей в месяц.

По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек.

Соцсчета и вклады — это банковские продукты с повышенной ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Открывать их смогут только получатели соцподдержки.

Подать заявление на открытие соцсчета и вклада можно будет через Госуслуги. Таким образом, банк получит подтвержденную информацию о праве гражданина на получение соцподдержки. И, соответственно, на использование нового финансового инструмента.