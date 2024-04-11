В России будут социальные счета и социальные вклады

Сейчас этот депутатский законопроект проходит второе чтение в Госдуме. Он был разработан в соответствии с рекомендациями Банка России по итогам отчета за 2021 год, когда банковские ставки были низкие. И ЦБ снова его поддержал в отчете за 2023 год.
По мнению ЦБ, надо развивать финансовые продукты специально для людей с невысокими доходами — такие как социальный счет и социальный вклад. Людям с небольшими доходами эта инициатива гарантирует возможность:
получать достаточно высокие проценты и на остаток по карте — в пределах до 50 000 рублей, и по вкладу на такую же сумму;
делать платежи без комиссии в сумме до 20 000 рублей в месяц.
По предварительным оценкам, этой дополнительной поддержкой могли бы воспользоваться более 8 млн человек.
Соцсчета и вклады — это банковские продукты с повышенной ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Открывать их смогут только получатели соцподдержки.
Подать заявление на открытие соцсчета и вклада можно будет через Госуслуги. Таким образом, банк получит подтвержденную информацию о праве гражданина на получение соцподдержки. И, соответственно, на использование нового финансового инструмента.
Комментарии5
всего-то?
это те, кто вообще без официального дохода что ли? Да и тех, мне кажется, гораздо больше 8-ми миллионов
тут суть, что доход небольшой, но стабильный
доход не большой - это сколько?
Естественно, что мой вопрос в рамках относительно данной конкретной статьи - что бы с этим доходом количество получателей было на уровне порядка 8-ми миллионов человек.
У меня такое ощущение что речь идёт о сумме в 5 рублей. Не, это без сокращений (многие пропускают слово "тысяча") - просто 5 рублей.
Потому что доход уровня МРОТ имеют гораздо больше 8 миллионов
Так какие у них тогда вклады?
Подать заявление на открытие соцсчета и вклада можно будет через Госуслуги. Госуслуги скоро развалятся от натуги. И так туда через раз зайти получается
Это не предел, у нас же абсолютная планка по полной цифровизации всего до 2030)