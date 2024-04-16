Не забудьте до 15 апреля сдать в СФР подтверждение вида деятельности

Подтвердить основной вид экономической деятельности за 2023 год надо в срок не позднее 15 апреля 2024 года включительно.

Сдать документы в СФР должны организации, открытые в 2023 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем 2024 году, то подтверждать ОВЭД не надо. Его определят согласно указанному в ЕГРЮЛ основному виду деятельности.

Надо сдать:

заявление;

справку-подтверждение;

копию пояснительной записки к бухотчетности (кроме малого бизнеса).

Для целей страховых взносов на травматизм основным будет такой вид деятельности:

для коммерческой организации – который по итогам 2023 года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг;

для некоммерческой – в котором по итогам 2023 года было занято наибольшее количество работников.

Если компания в 2023 году не вела деятельность и сдавала нулевые формы ЕФС-1, то в заявлении и справке надо указать основной вид деятельности по ЕГРЮЛ, заявляет СФР.

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