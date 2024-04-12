Можно ли уволить за прогул, если не вышла на работу, а осталась дома с маленьким ребенком

Прогул – это одно из оснований увольнения по инициативе работодателя.

Даже если прогуляла женщина, которая вышла из отпуска по уходу за ребенком при сохранении права на пособие, ее тоже можно уволить.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 25.03.2024 № 14-6/ООГ-1602.

Напомним, с 2024 года право на пособие сохраняется, если сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком, в том числе на неполный рабочий день.

Уволить женщину с ребенком до 3 лет по инициативе работодателя нельзя, но за прогулы – можно.

Таким образом, работодатель вправе уволить женщину, вышедшую из отпуска по уходу за ребенком и работающую на условиях неполного рабочего времени, в связи с прогулом.

Такой вывод делает Минтруд, отвечая на вопрос сотрудницы, которая, находясь в отпуске по уходу, работает неполный день и не смогла выйти на работу, потому что ей не с кем было оставить ребенка.

При этом сотрудница может обжаловать увольнение через инспекцию труда или через суд.