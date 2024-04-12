Можно ли уволить за прогул, если не вышла на работу, а осталась дома с маленьким ребенком

Даже если прогуляла женщина, которая вышла из отпуска по уходу за ребенком при сохранении права на пособие, ее тоже можно уволить.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 25.03.2024 № 14-6/ООГ-1602.
Напомним, с 2024 года право на пособие сохраняется, если сотрудница выходит из отпуска по уходу за ребенком, в том числе на неполный рабочий день.
Уволить женщину с ребенком до 3 лет по инициативе работодателя нельзя, но за прогулы – можно.
Таким образом, работодатель вправе уволить женщину, вышедшую из отпуска по уходу за ребенком и работающую на условиях неполного рабочего времени, в связи с прогулом.
Такой вывод делает Минтруд, отвечая на вопрос сотрудницы, которая, находясь в отпуске по уходу, работает неполный день и не смогла выйти на работу, потому что ей не с кем было оставить ребенка.
При этом сотрудница может обжаловать увольнение через инспекцию труда или через суд.
Комментарии2
а предупредить о невыходе разве нельзя?
так она возможно и предупреждала. Но это не отменяет того факта, что она не вышла.
Одно не очень понятно - женщина находится в отпуске по уходу, а Минтруд отвечает про случай, когда женщина вышла из отпуска по уходу.
вот тут я запуталась - с 2024 нельзя уже находится в отпуске, работать и получать пособие? Допустим, она в 2023 году вышла на работу по старым правилам.