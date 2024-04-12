За несдачу ПСФЛ оштрафуют на 200 рублей. Но за март отчет можно не сдавать

Если не сдать персонифицированные сведения о физлицах, то будет штраф – 200 рублей по пункту 1 статьи 126 НК. Но за последний месяц квартала этот отчет можно не сдавать.

Дело в том, что раздел 3 РСВ содержит показатели идентичные показателям раздела 3 персонифицированных сведений, а именно, ФИО, СНИЛС, сумма выплат и иных вознаграждений.

Поэтому при сдаче РСВ обязанность по сдаче ПСФЛ за последний месяц квартала считается исполненной.

Такое разъяснение дает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

Таким образом, если вы забыли сдать ПСФЛ за февраль, будет штраф, если не сдали за март — штрафа не будет.