Как работодателям подготовиться к мониторингу Минтруда

Составьте идеальный договор с самозанятыми, чтобы уменьшить риски и быть готовыми к мониторингу Минтруда и комиссий по борьбе с нелегальной занятостью.

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.

От правильно составленного договора с самозанятым будет в том числе зависеть результаты проверок и контраргументы организации. Узнайте, как составить соглашение на тренинге «Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда».

Вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой разберем:

Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, Прокуратура, Межведомственная комиссия.

Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.

Признание договора с самозанятым трудовым договором.

Как правильно составить договор с самозанятым: условия договора, срок, закрывающие документы.

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