Как работодателям подготовиться к мониторингу Минтруда

С 1 марта 2024 Минтруд начал мониторинг организаций и ИП по вопросу подмены трудовых договоров гражданскими договорами с самозанятыми. Организации, попавшей под подозрение, придется доказывать правомерность такого сотрудничества.
От правильно составленного договора с самозанятым будет в том числе зависеть результаты проверок и контраргументы организации. Узнайте, как составить соглашение на тренинге «Как составить идеальный договор с самозанятым. Готовимся к мониторингу Минтруда».
Вместе с экспертом по трудовым отношениям Еленой Пономаревой разберем:
Мониторинг нелегальной занятости: ФНС, Роструд, Прокуратура, Межведомственная комиссия.
Риски сотрудничества с самозанятыми. Признаки нелегальной занятости.
Признание договора с самозанятым трудовым договором.
Как правильно составить договор с самозанятым: условия договора, срок, закрывающие документы.
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