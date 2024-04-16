Как при импорте из стран ЕАЭС по агентской схеме заполнить заявление о ввозе и журнал счетов-фактур

С 2024 года заработала новая норма НК, по которой при покупке товаров в странах ЕАЭС по агентской схеме, НДС платит агент.

Как такому агенту заполнить заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, рассказала ФНС в письме от 04.04.2024 № СД-4-3/3936@.

В заявлении в разделе 2 в строке 02 «Покупатель» агент указывает себя. В строке 05 надо указать реквизиты агентского договора. Раздел 3 заявления в данном случае не заполняется.

Чтобы комитент мог взять этот импортный НДС на вычет, агент должен сдать журнал счетов-фактур. Его заполняют на основании сведений, отраженных в заявлении с отметкой ФНС об уплате налога.

В части 2 журнала учета указывает:

в графе 3–- код вида операции 01;

в графе 4 – номер и дата регистрации заявления в ФНС из раздела 2 Заявления;

в графе 8 – наименование продавца, указанное в строке 01 раздела 1 заявления;

в графе 14 – итоговая налоговая база, отраженная в графе 15 раздела 1 заявления;

в графе 15 – итоговая сумма НДС, отраженная в графе 20 раздела 1 заявления.;

графа 9 не заполняется.

Часть 1 журнала учета заполняют в разрезе каждого комитента. Там указывает:

в графе 3 – код вида операции 01;

в графе 4 – номер и дата регистрации заявления в ФНС из раздела 2 заявления;

в графе 8 – наименование комитента согласно агентскому договору;

в графе 9 – ИНН и КПП комитента;

в графе 14 – суммарная налоговая база по всем строкам графы 15 раздела 1 заявления в отношении каждого комитента;

в графе 15 – сумма НДС, уплаченная при ввозе товаров в отношении каждого комитента.

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