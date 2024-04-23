При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне

Этот перечень утвержден постановлением правительства от 30.04.2009 № 372.
Право на освобождение от уплаты НДС возникает, если в перечне, действующем на момент регистрации декларации на товары, поименованы код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование ввозимого в РФ технологического оборудования.
Если на тот момент оборудования в перечне не было, и процесс его включения туда только шел, то при ввозе надо платить НДС.
И когда оборудование будет включено в этот перечень, вернуть НДС от таможенников будет нельзя.
Вместе с тем, уплаченный на таможне НДС можно принять на вычет при использовании оборудования в деятельности, облагаемой НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.01.2024 № 03-07-08/5189.
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