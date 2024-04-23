При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне

При ввозе в РФ оборудования, аналоги которого не производятся в России, НДС на таможне платить не надо. Но только если это оборудование включено в перечень.

Этот перечень утвержден постановлением правительства от 30.04.2009 № 372.

Право на освобождение от уплаты НДС возникает, если в перечне, действующем на момент регистрации декларации на товары, поименованы код ТН ВЭД ЕАЭС и наименование ввозимого в РФ технологического оборудования.

Если на тот момент оборудования в перечне не было, и процесс его включения туда только шел, то при ввозе надо платить НДС.

И когда оборудование будет включено в этот перечень, вернуть НДС от таможенников будет нельзя.

Вместе с тем, уплаченный на таможне НДС можно принять на вычет при использовании оборудования в деятельности, облагаемой НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.01.2024 № 03-07-08/5189.

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