Мошенники обещают отключить спам за доступ к Госуслугам

Банки начали активно звонить клиентам с предложением оформить кредитные карты. Мошенники решили воспользоваться этой ситуацией и обещают отказаться от спама, если клиент продиктует код из смс.

У мошенников появилась новая схема обмана: они предлагают пользователям отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого нужно просто назвать код из смс-сообщения, который даст злоумышленникам доступ к порталу Госуслуг.

Такая легенда стала популярной, поскольку в последнее время выросла маркетинговая активность банков. Из-за ограничений Центробанка организации стали меньше выдавать кредитных карт. Чтобы не терять доход, менеджеры стали активно продвигать этот продукт, сообщают «Известия».

С 1 октября 2023 года войти в личный кабинет Госуслуг можно только пройдя двухфакторную аутентификацию. Помимо обычного пароля пользователь сам выбирает, как подтвердить свою активность. Например, это может быть код из смс, вход по биометрии или одноразовый пароль из специального приложения (ТОТР).

Как только мошенники получат доступ к Госуслугам, они смогут оформить микрозайм до 15 тыс. рублей с упрощенной идентификацией.

Кроме того, через портал, например, можно оформить регистрацию ребенка, написать обращение в прокуратуру, оформить пособия, направить заявление в детский сад, школу. Более того, аккаунт на Госуслугах открывает доступ к регистрации авто, подаче деклараций в ФНС, оформлению увольнения, — сказал управляющий RTM Group Евгений Царев.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют не принимать предложения мошенников об отключении рекламных звонков.

Лучше всего позвонить в банки, где у клиентов открыты счета, сообщить о произошедшем и попросить установить дополнительный контроль. Также через несколько дней стоит сделать запрос кредитной истории и проверить, не оформили ли третьи лица займы на ваше имя.