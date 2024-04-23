Верховный Суд: банк обязан проверять ИНН получателя денежных переводов

Банки не проверили ИНН получателя перевода и отправили деньги компании с похожим наименованием. Верховный Суд встал на сторону отправителя и взыскал убытки с кредитной организации.

ВС разобрал ситуацию, когда клиент банка перевел денежные средства контрагенту, но их получила компания-клон с похожим названием, но с другим ИНН.

Арбитражные суды встали на сторону банка и заявили, что проверять реквизиты должен сам клиент. Однако ВС отменил эти решения и принял сторону клиента, который не допустил ошибок в указании ИНН получателя перевода.

Само по себе отсутствие на момент совершения операции специальной нормы в банковских правилах о проверке ИНН получателя не может быть основанием для освобождения от ответственности банка, поскольку им принято к исполнению платежное поручение с указанием определенного ИНН получателя, в силу чего плательщик вправе был рассчитывать на исполнение его поручения банком получателя именно в отношении этого, а не одноименного юридического лица, — сказано в определении ВС.

В итоге с банка в пользу компании взыскали убытки на сумму свыше 2 млн рублей.