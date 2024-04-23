ФАС выявила нарушения в рекламе ипотеки от Альфа-Банка

Банк не рассказал в рекламе о дополнительных условиях, которые могут повлиять на ставку по ипотеке в размере 5,6% годовых.

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на рекламу продукта от АО «Альфа-Банк», которая распространялась на радио.

В сообщении банка утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, но другие существенные условия не были озвучены. Например, такие как срок, рамки процентной ставки и размер первоначального взноса.

Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт АО «Альфа-Банк» — это «лучшая ипотека в России» без указания объективных критериев сравнения услуги, — сказано на сайте ФАС.

Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение и нарушает рекламное законодательство. Если ФАС установит вину банка, «Альфе» грозит штраф.

Недавно мы писали, что Альфа-Банк могут оштрафовать и за тв-рекламу своей программы лояльности.