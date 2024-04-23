Камчатку включили в список регионов-участников программы стимулирования занятности

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса на Камчатке смогут бесплатно получить дополнительное образование. Такое обучение организуют и для всех желающих найти работу.

Правительство добавило Камчатку в число субъектов, которым оказывается поддержка по программе стимулирования занятости населения. Об этом сказано в распоряжении кабмина.

На Камчатке будет организовано бесплатное профессиональное обучение, а работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и те, кто ищут работу, смогут получить дополнительное образование.

Кроме переобучения сотрудников промышленных предприятий, мероприятия региональных проектов направлены на оказание поддержки работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, — говорится на сайте правительства.

Государство частично возместит работодателям расходы на оплату труда таких сотрудников, а также на материально-техническое оснащение рабочих мест.

Ожидается, что в 2024 году по программе бесплатного обучения образование получат больше 8,4 тыс. сотрудников предприятий ОПК. Для этого из бюджета выделят 471,8 млн рублей.