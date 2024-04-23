₽ Заказать рекламу
Мошенничество

На маркетплейсе можно попасть на мошенников: как работает схема

Мошенники придумали новый способ обмана: теперь выискивают жертв на маркетплейсах.
96 77

Сначала они переводят общение из интернет-магазина в мессенджер. В личной переписке говорят о какой-то проблеме с заказом и убеждают покупателя отменить его. Сразу после вам присылают ссылку на другую площадку, где с товаром якобы все в порядке.

Маркетплейс несет ответственность только за действия на своей площадке. Если пользователь находит в интернет-магазине продавца и продолжает общение с ним через мессенджер или сторонний сайт, портал уже ничем не сможет помочь. Поэтому важно оставаться на официальной площадке и нежелательно общаться с продавцом в мессенджере.

Покупателям не нужно соглашаться на общение с продавцом в мессенджерах и не переходить по ссылкам в личных сообщениях.

Старайтесь покупать только у проверенных поставщиков — смотрите на отзывы и оценки. Если продавец оказался мошенником, сообщите об этом поддержке маркетплейса. Компания примет соответствующие меры, чтобы злоумышленник не вернулся на площадку. Написать можно на электронную почту, указанную на сайте в разделе «Помощь» или «Контакты». Так советует делать портал Объясняем.рф.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил, кто считается продавцом товара на маркетплейсе.

Начать дискуссию

Корада

Как оценивают проекты внедрения 1С и почему они столько стоят

Вы решили внедрить 1С: ERP (или Комплексную автоматизацию, или любой другой продукт). Один из первых вопросов, который возникает — бюджет проекта. Сколько денег нужно заложить на проект? Понятно, что стоимость проекта зависит от… (кстати, от чего?), но хотя бы примерно, сколько?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
10

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ведение бизнеса

Участников электронной торговли очень скоро могут ждать сложности

В ближайшем будущем участников электронной торговли в государствах-членах ЕАЭС ждут введение новой категории товаров и новые таможенные правила, объяснил председатель совета ТПП РФ по таможенной политике Георгий Петров.

5
Бесплатно с Счета-фактуры

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ закрепила новые форматы счета-фактуры и УПД. При этом до 1 апреля 2025 действует переходный период: организации могут применять старые формы документов. После этой даты будет обязательно использовать УПД и счет-фактуры из приложения к приказу № 970.

Новые форматы счет-фактур и УПД: изменения
4

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Охрана труда

💥Обучение охране труда — теперь и на «Клерке»! Изучайте правила 2024 года с нами

Власти продолжат совершенствовать охрану труда. А это значит, что в 2024 году нас ждут новые требования и поправки в действующие нормы. По многочисленным запросам наших пользователей на «Клерке» был создан комплекс курсов, который поможет вам получить базовый набор знаний в области охраны труда. Не упускайте возможность подготовиться к ним раньше других.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
13
НДС

Налоговики разъяснили, что изменилось в упрощенном порядке возмещения НДС

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

236
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год

ИП на УСН без работников в 2024 году должен сдать максимум 3 уведомления, но возможно и их сдавать не придется.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
2
5,3 тыс.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Право

Если ли права у должников? Если да, то какие

Кроме обязанностей у граждан должников имеются права, а которых следует знать. Сегодня рассмотрим, что изменилось для должников в плане возможностей защищать свои права.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
13
Налоговые проверки

Налоговая замучила требованиями? Узнайте, как сократить время на ответы с помощью готовых шаблонов в 1С

Каждый бухгалтер с тревогой открывает поступившее требование от ИФНС. На мой взгляд самое неприятное в требованиях — это необходимость отвлекаться от работы и тратить время на ответы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Ипотека

Пора прощаться с льготными ипотеками. Но одну все же оставят

Чтобы снизить цены на рынке первичного жилья, власти предлагают отказаться от льготной ипотеки для IT-специалистов и от ставки 8% на покупку жилья в новостройках. Семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

422
Система быстрых платежей

Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить

Рассказываем, что такое СБП и как применять систему предпринимателям. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
296
Реклама

Уточнен порядок продления договоров на рекламные конструкции

По предложению ТПП принят закон, уточняющий порядок продления договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

16
ITCOM
ЭДО

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024

Этот год должен стать решающим в процедуре внедрения МЧД. С 1 сентября 2024 года сотрудник сможет сдавать отчетность, взаимодействовать в ЭДО с контрагентами и госпорталами только если у него есть личная электронная подпись физлица и МЧД. Рассказываем, как меняется нормативно-правовая база в этой сфере и какие выгоды бизнесу дает обновленный формат МЧД 5.02.

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024
327

Разборы законов

1 254
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Аренда

КУБ дня. Про аренду офиса

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про аренду офиса
22
Мошенничество

На маркетплейсе можно попасть на мошенников: как работает схема

Мошенники придумали новый способ обмана: теперь выискивают жертв на маркетплейсах.

96
Банки

ВТБ призывает «убить» SWIFT

В стране уже больше 98% финансовых операций проходят через аналог SWIFT. Создание собственной системы для международных расчетов обеспечит суверенитет российской экономики.

3
98
Банки

Для заблокированных QIWI Кошельков —особые правила подачи требования владельцами и документы

Для владельцев заблокированных QIWI Кошельков действуют особые правила подачи требования кредитора. Это обусловлено необходимостью дополнительной проверки законности их требований.

27
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Что делать, если сотрудники не хотят переходить на КЭДО

«Поздравляем, у вас будет КЭДО!» — такая фраза обрадует не всякого работника. Почему нельзя перевести сотрудника на электронный документооборот в одностороннем порядке и что делать эйчару при отказе сотрудника от КЭДО — рассказываем в статье.

Что делать, если сотрудники не хотят переходить на КЭДО
70
КоАП РФ

📞 Начали действовать новые штрафы в КоАП

17 апреля вступили в силу дополнения в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за спам по телефону.

86

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Красный уголок бухгалтера

Можно ли отнести неиспользованные взносы 2021-2022 годов на УСН 2024?

Добрый день. ИП усн 6%. На взносы какого года можно уменьшить налог УСН за 1кв 2024 ? За весь 2023 и 2024 (фикс и 1%). А если остались неиспользованные для зачета взносы 2021 и 2022, то можно ли на них уменьшить авансовый единый налог за 1кв 2024 ?

12
39

Интересные материалы

Жилищное законодательство

Не только собственник может получить льготу на оплату коммуналки

Многодетные семьи, пенсионеры, сельские учителя и другие россияне могут меньше платить за ЖКУ.

66