На маркетплейсе можно попасть на мошенников: как работает схема

Сначала они переводят общение из интернет-магазина в мессенджер. В личной переписке говорят о какой-то проблеме с заказом и убеждают покупателя отменить его. Сразу после вам присылают ссылку на другую площадку, где с товаром якобы все в порядке.

Маркетплейс несет ответственность только за действия на своей площадке. Если пользователь находит в интернет-магазине продавца и продолжает общение с ним через мессенджер или сторонний сайт, портал уже ничем не сможет помочь. Поэтому важно оставаться на официальной площадке и нежелательно общаться с продавцом в мессенджере.

Покупателям не нужно соглашаться на общение с продавцом в мессенджерах и не переходить по ссылкам в личных сообщениях.

Старайтесь покупать только у проверенных поставщиков — смотрите на отзывы и оценки. Если продавец оказался мошенником, сообщите об этом поддержке маркетплейса. Компания примет соответствующие меры, чтобы злоумышленник не вернулся на площадку. Написать можно на электронную почту, указанную на сайте в разделе «Помощь» или «Контакты». Так советует делать портал Объясняем.рф.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил, кто считается продавцом товара на маркетплейсе.