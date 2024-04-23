До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП: что в него включить

В уведомлении, которое надо сдать до 25 апреля включительно, будут такие налоги:
НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 года (код периода 31/01);
авансовый платеж по НДФЛ ИП на ОСНО, нотариусов, адвокатов за 1 квартал 2024 года (код периода 21/04);
авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года (код периода 34/01);
авансовый платеж по налогу на имущество организаций (код периода 34/01);
авансовый платеж по транспортному налогу (код периода 34/01);
авансовый платеж по земельному налогу (код периода 34/01).
О том, как вести налоговый учет по правилам 2024 года, рассчитывать и уплачивать налоги в срок, рассказываем на курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 3690 рублей вместо
18 990 рублей!
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию