До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП: что в него включить

Страховые взносы за март включать в апрельское уведомление не надо, потому что они будут начислены по РСВ.

В уведомлении, которое надо сдать до 25 апреля включительно, будут такие налоги:

НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2024 года (код периода 31/01);

авансовый платеж по НДФЛ ИП на ОСНО, нотариусов, адвокатов за 1 квартал 2024 года (код периода 21/04);

авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2024 года (код периода 34/01);

авансовый платеж по налогу на имущество организаций (код периода 34/01);

авансовый платеж по транспортному налогу (код периода 34/01);

авансовый платеж по земельному налогу (код периода 34/01).

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