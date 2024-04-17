ВТБ призывает «убить» SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью отказаться от расчетов через международную систему SWIFT. Он заявил, что цифровые расчеты очень важны для суверенитета, в том числе в международных расчетах.
Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать, — сказал Андрей Костин.
Сейчас банк ВТБ участвует в пилотном проекте по тестированию операций с цифровым рублем. Новую валюту будут применять и в трансграничных расчетах.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что сейчас более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Комментарии3
Видимо, очень обидно было в 2022 г. получить пинок под зад от SWIFT'а...
До сих пор так болезненно рефлексирует из-за этого.
ну и причём тут обиды, пинки, болезненные рефлексы. ЕСЛИ есть возможность, то и для нафига .... с идиотами.
ну и про пинки.... на той стороне видимо тоже на что-то обиделись. Раз заявили "не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок".
Вполне логично завести свой горшочек и нехай пользуются каждый своим.
Не подскажите список тех, кто добровольно отказался от SWIFT'а в пользу этого "своего горшочка"? Таковые сейчас хоть существуют?