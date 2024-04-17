ВТБ призывает «убить» SWIFT

В стране уже больше 98% финансовых операций проходят через аналог SWIFT. Создание собственной системы для международных расчетов обеспечит суверенитет российской экономики.

Глава ВТБ Андрей Костин призвал полностью отказаться от расчетов через международную систему SWIFT. Он заявил, что цифровые расчеты очень важны для суверенитета, в том числе в международных расчетах.

Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить, и наших друзей к этому тоже к этому привлекать, — сказал Андрей Костин.

Сейчас банк ВТБ участвует в пилотном проекте по тестированию операций с цифровым рублем. Новую валюту будут применять и в трансграничных расчетах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что сейчас более 98% финансовых операций проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).