Отпуск без сохранения зарплаты уменьшает стаж для отпуска, а не сам отпуск

Продолжительность отпуска – 28 дней, даже если в течение года вы брали отпуск без содержания.

В стаж, дающий право на отпуск, входят только 14 дней отпуска без содержания. Все, что свыше – не входит.

Таким образом, отпуск без содержания влияет на стаж для ежегодного отпуска. Но сам отпуск составляет 28 дней и он не уменьшается, поясняет Роструд.

Пример Сотрудник принят 09.01.2023 года. В течение 2023 году он был в отпуске без содержания 57 дней. В апреле 2024 года этот сотрудник идет в отпуск. Продолжительность отпуска обычная – 28 дней. Но период, за который предоставляется отпуск, будет не обычный (с 09.01.2023 по 08.01.2024), а удлиненный. Сдвигается дата окончания этого периода на: 57 – 14 = 43 дня. В итоге сотрудник пойдет в отпуск за период с 09.01.2023 по 20.02.2024.

Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск, мы подробно разбирали тут.

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