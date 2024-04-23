Отпуск без сохранения зарплаты уменьшает стаж для отпуска, а не сам отпуск

В стаж, дающий право на отпуск, входят только 14 дней отпуска без содержания. Все, что свыше – не входит.
Таким образом, отпуск без содержания влияет на стаж для ежегодного отпуска. Но сам отпуск составляет 28 дней и он не уменьшается, поясняет Роструд.
Пример
Сотрудник принят 09.01.2023 года. В течение 2023 году он был в отпуске без содержания 57 дней.
В апреле 2024 года этот сотрудник идет в отпуск.
Продолжительность отпуска обычная – 28 дней.
Но период, за который предоставляется отпуск, будет не обычный (с 09.01.2023 по 08.01.2024), а удлиненный.
Сдвигается дата окончания этого периода на: 57 – 14 = 43 дня.
В итоге сотрудник пойдет в отпуск за период с 09.01.2023 по 20.02.2024.
Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск, мы подробно разбирали тут.
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