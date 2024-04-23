❗❗❗ Налоговики по-прежнему в своей программе сравнивают 6-НДФЛ и РСВ, но претензии предъявляют редко

РСВ заполняют по начислению, 6-НДФЛ – по выплате. Поэтому данные в этих отчетах не совпадают.

Раньше было контрольное соотношение (КС) для 6-НДФЛ, по которому сравнивали этот отчет и РСВ. Но потом его отменили.

Направление требований по отменному междокументному контрольному соотношению не допускается, сообщает ФНС в письме от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@.

Вместе с тем в программе ФНС есть информация о расхождениях в 6-НДФЛ и РСВ. Она нужна, чтобы анализировать возможный риск занижения налоговой базы по НДФЛ или взносам.

Направление требований по ней возможно только с учетом фактического наличия обстоятельств и информации, служащих основанием для запроса пояснений, сообщает ФНС.

То есть если требование придет — то не потому, что идет нарушение КС, а потому что налоговики все проанализировали и заподозрили неладное.