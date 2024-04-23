ЦБ ужесточит проверки условий кредитования банками и связанных с ними МФО

Чтобы ограничения Центробанка не портили статистику банков по кредитованию, финорганизации переводят своих клиентов в связанные с ними МФО. Регулятор считает такую практику недобросовестной и может уравнять условия кредитования для банков и микрофинансовых организаций.

Бизнес-модели банков и связанных с ними микрофинансовых организаций начнут проверять. Такая мера нужна Центробанку, чтобы минимизировать практики обхода банками ограничения полной стоимости кредита (ПСК) через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов.

Банки начали активно работать на рынке МФО в 2022-2023 годах, когда регулятор ужесточил политику потребительского кредитования, пишет «Коммерсант». Лимиты по кредитованию клиентов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) сокращают общий объем кредитного портфеля банков и портят статистику. Чтобы удержать заемщиков, кредитные организации переводят их в МФО.

В таких действиях Банк России видит негативные последствия и может уравнять условия кредитования банков и МФО для пресечения недобросовестной практики.

Регулятор превентивно подает сигнал о том, что данные операции также будут подвержены регулированию, схожему с банковским. С высокой долей вероятности можно ожидать дальнейшее ужесточение регулирования сектора МФО, — сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

По состоянию на 1 января 2024 года доля займов, которые МФО выдают физлицам, составляет 361 млрд рублей, тогда как объем потребительского кредитования — 33 866 млрд.