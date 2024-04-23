Центробанк может разрешить банкам проводить идентификацию клиентов по видео

Через камеры в банкоматах будут отслеживать, что именно владелец снимает средства с карты. Такая видеоидентификация снизит число мошеннических операций.

В 2024 году ЦБ планирует запустить экспериментально-правовой режим, который позволит банкам проводить видеоидентификацию клиентов. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова на конференции Data Fusion 2024.

Кредитные организации в экспериментальном режиме будут сверять персональные данные клиентов с тем, что находится у них на экране. Для этого ЦБ подготовил изменения в 115-ФЗ.

Мы полагаем, что при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки система удаленной идентификации позволила бы не только выявлять случаи использования банковской карты посторонним лицом, но и предотвращать возможности снятия [мошенниками] денежных средств из банкомата, — сказала Полякова.

По ожиданиям регулятора новая функция обеспечит дополнительную защиту от мошенников, поскольку банк сможет убедиться, что картой пользуется именно ее владелец.