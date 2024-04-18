🍇 Экс-руководителей и главбуха винодельческого завода осудили за мифические виноградники

В Краснодаре бывшие руководители винодельческого предприятия, в том числе главный бухгалтер, признаны виновными в мошенничестве при получении субсидий и неправомерном обороте средств платежей.

Собранные органами Следственного комитета доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору, представителю учредителей предприятия и бывшему главбуху ООО «Приазовский Винный Дом».

В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере, пособничестве в его совершении, а также неправомерном обороте средств платежей.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года мужчина, являющийся фактическим руководителем винодельческого предприятия и его сожительница, являющаяся номинальным гендиректором, вступили в преступный сговор для хищения денежных средств из краевого бюджета, для чего привлекли главного бухгалтера предприятия. Зная, что в соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части потраченных затрат на закладку и уход за виноградниками, руководитель заключила с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров (столбов, проволоки, якорей, кольев), на проведение плантажной вспашки и иных работ на общую сумму более 90 млн рублей. При этом фактически на земельных участках данные работы не выполнялись.

Зная об этом, женщина в разное время в соответствии с Порядком предоставления субсидий подготавливала и направляла в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необходимые документы для ее получения.

В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк.

В ходе предварительного следствия на имущество злоумышленников — земельные участки, здания, помещения — был наложен арест на общую сумму свыше 199 млн рублей. Вопрос возмещения причиненного преступлением вреда будет решаться в рамках гражданского судопроизводства.

Приговором суда 51-летнему осужденному назначено 4,5 лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей с отбыванием в колонии общего режима. 45-летняя бывшая гендир завода осуждена на 3,5 года лишения свободы со штрафом 100 000 и отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет. 40-летней бывшей главбуху дали 3 года условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в 100 000 рублей.