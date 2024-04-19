День отдыха за работу в выходной оплате не подлежит, но оплатить его надо

Если сотрудник в прошлом месяце работал в выходной день, а в текущем взял отгул, то ему надо оплатить полный оклад, хотя работать он будет на 1 день меньше.

Такое разъяснение дает Роструд.

По статье 153 ТК работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо двойной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Некоторые работодатели воспринимают эту норму слишком буквально и не оплачивают отгул. Тем самым сотрудник за месяц получает меньше оклада.

Но так делать нельзя. День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.

Такой вывод, в частности, содержится в письме Минтруда от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466.

Если работник взял отгул в том же месяце, работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если отгул будет предоставлен в другом месяце, то за тот месяц, в котором сотрудник работал в выходной день сверх месячной нормы рабочего времени, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.

В месяце, в котором работник взял отгул, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на 1 день меньше нормы.

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