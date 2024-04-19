День отдыха за работу в выходной оплате не подлежит, но оплатить его надо

Такое разъяснение дает Роструд.
По статье 153 ТК работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо двойной оплаты ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Некоторые работодатели воспринимают эту норму слишком буквально и не оплачивают отгул. Тем самым сотрудник за месяц получает меньше оклада.
Но так делать нельзя. День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал.
Такой вывод, в частности, содержится в письме Минтруда от 18.05.2021 № 14-6/ООГ-4466.
Если работник взял отгул в том же месяце, работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.
Если отгул будет предоставлен в другом месяце, то за тот месяц, в котором сотрудник работал в выходной день сверх месячной нормы рабочего времени, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.
В месяце, в котором работник взял отгул, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на 1 день меньше нормы.
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Комментарии1
Смотрите какая дискриминация получается . Если человек работает , ну как положено 5/2 на окладе по 2 кл. Условий труда , это правило соблюдается . Если же в договоре прописана часовая ставка , то нет . Москва . Крупные сетевые магазины . Директора и замы ( административный персонал )так и получают . У линейного персонала 2/2 по 12 часов с почасовой оплатой это правило не действует )))))). Административному персоналу запрещают переработки , а людишкам без образования навязывают подработки , без приказа о нужде предприятию переработки . А в судах этот факт трактуют в пользу организации. Вроде все мы люди , с равными правами . )))))