Ретейлеры хотят разобраться с мошенниками, которые специально портят технику

Продавцы электроники просят власти разобраться с «потребительским экстремизмом»: когда покупатели преднамеренно ломают устройства и приносят в суд недостоверные заключения о браке.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Минпромторг и Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть случаи злоупотребления законом о защите прав потребителей. Злоумышленники намеренно выводят технику из строя, а потом получают компенсации за якобы некачественный товар через суд.

Такие покупатели приносят недостоверные заключения о производственном браке. Только за 2020-2022 годы сумма подобных компенсаций может достигать 7,5 млрд рублей. В 2023 году общая сумма исков к ведущим профильным ретейлерам превысила 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Для решения проблемы необходимо в том числе изменить закон о защите прав потребителей и установить четкую регламентацию статуса экспертов. Список предложений уже готовится участниками рынка, — сказали в «М.Видео-Эльдорадо».

Президент АКИТ Артем Соколов заявил, что в основном суды принимают сторону юристов-мошенников, которые действуют под видом покупателей.

Например, в Самаре число исков о бракованных смартфонах Samsung и Apple превышало их количество в Москве. Такое впечатление, что в этом регионе скапливается весь мировой брак, — объяснил Соколов.

По закону покупатель, которому продали некачественный товар, может претендовать на возмещение стоимости товара, взыскание неустойки и штрафа, а также на оплату судебных издержек. Таким образом, мошенники могут заработать, получив тройную стоимость товара.