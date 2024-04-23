Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

Самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период применения НПД.

При внедрении режима НПД было принято принципиальное условие об исключении таких лиц из числа плательщиков страховых взносов в солидарную систему для страховой пенсии. Режим НПД вводили в целях легализации самозанятых.

Об этом говорит Минтруд в письме от 09.04.2024 № 21-1/ООГ-3246.

Поэтому в период применения НПД не формируются права на страховую пенсию. И соответственно, данный период не включается в страховой стаж самозанятых.

Но можно оформить добровольное страхование в СФР и платить добровольные взносы на пенсию. Тогда будет идти стаж и пенсионные баллы. Это позволит самозанятым выйти на пенсию в 60/65 лет, поясняет Минтруд.