➗ Как в трудовом договоре указать зарплату полставочника

У кадровиков часто возникает вопрос по указанию в трудовом договоре оклада сотрудника, которого изначально принимают на неполную ставку, в том числе по совместительству. Разъяснение по этому вопросу дал Роструд.

Есть мнение, что надо указывать конкретную сумму, которую будет получать полставочник на 1/2 оклада, потому что «договор заключается с конкретным работником, а не со штатным расписанием».

Но правильным будет указать тот размер оклада, который указан в штатном расписании.

Зарплата такому работнику будет начисляться пропорционально отработанному времени, о чем также дополнительно указывается в трудовом договоре.

Роструд приводит пример формулировки:

«За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику устанавливается должностной оклад в размере 40 000 рублей в месяц при работе на полной ставке. Оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени исходя из оклада на полной ставке».

Как вы указываете зарплату полставочника в трудовом договоре? Анонимный опрос Сразу указываем 1/2 оклада, сколько по факту будем начислять Указываем полный оклад, но делаем приписку, что начисление будет пропорционально отработанному времени Указывает полный оклад без всяких приписок. То, что начисление будет в пропорции – это самой собой разумеющееся Проголосовал 1 человек

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