➗ Как в трудовом договоре указать зарплату полставочника

Есть мнение, что надо указывать конкретную сумму, которую будет получать полставочник на 1/2 оклада, потому что «договор заключается с конкретным работником, а не со штатным расписанием».
Но правильным будет указать тот размер оклада, который указан в штатном расписании.
Зарплата такому работнику будет начисляться пропорционально отработанному времени, о чем также дополнительно указывается в трудовом договоре.
Роструд приводит пример формулировки:
«За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику устанавливается должностной оклад в размере 40 000 рублей в месяц при работе на полной ставке. Оплата труда работника производится пропорционально отработанному времени исходя из оклада на полной ставке».
Как вы указываете зарплату полставочника в трудовом договоре?
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