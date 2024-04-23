Депутаты хотят ограничить полную стоимость микрозаймов

Сейчас полная стоимость займов в МФО не должная превышать 292%, но ее собираются ограничить до 100% годовых.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект об ограничении полной стоимости микрозаймов.

Повышение задолженности по ссудам значительно опережает рост доходов населения, поэтому заемщики вынуждены брать еще больше займов для погашения предыдущих. Предполагается, что изменения в законе позволят лучше защищать права клиентов МФО. Об этом пишут «Известия».

В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023 год. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года, — сказано в пояснительной записке.

За первую половину 2023 года количество заемщиков с тремя и более ссудами выросло на 14,3% — до 11,2 млн человек. Число клиентов банков с двумя кредитами увеличилось на 7,5% и достигло 10 млн.

На сентябрь 2023 года задолженность россиян перед банками составляла 30,22 трлн рублей.