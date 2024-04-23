Президент подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Коллекторов и других третьих лиц запретят привлекать для взимания с граждан долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Такие поправки в Жилищный кодекс подписал Путин для защиты прав граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ.

Расширен перечень лиц, которые не могут уступать право на возврат задолженности. В него включены наймодатели жилого помещения по договорам соцнайма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также найма государственного или муниципального жилищного фонда.

Если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными.

Ранее УК, ТСЖ, жилищным кооперативам и ресурсоснабжающим организациям запретили передавать коллекторам право взимать с собственников помещений задолженность по коммуналке.

Переуступка допустима только в одном случае — в момент смены УК, ресурсоснабжающей организации или изменения формы управления.