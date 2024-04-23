Зарплаты в вакансиях выросли почти на 13%

Предложения работодателей по зарплате обогнали ожидания соискателей. В среднем компании указывают в вакансиях вознаграждение в размере 64,2 тысячи рублей.

С января по март 2024 года предлагаемые зарплаты выросли на 12,7%. Главной причиной роста стала нехватка кадров.

В среднем за этот период работодатели в своих предложениях указывали заплату в размере 64,2 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк и сервис hh.ru. Заметнее всего выросло вознаграждение для будущих сотрудников в сферах транспорта, строительства и на производстве.

«В то же время наименьшая нехватка специалистов — в сферах искусства, развлечений, массмедиа, а также в консалтинге, маркетинге и среди юристов. В них комфортное соотношение спроса и предложения, выше 8 резюме на одну вакансию», — сказала Наталья Данина из hh.ru.

Впервые за несколько лет предлагаемые зарплаты обогнали средние ожидания соискателей, которые планировали зарабатывать 63,7 тыс. рублей.

По данным на апрель 2024 года, 70% компаний столкнулись с дефицитом кадров. В июле 2023 года этот показатель составлял 56%. По данным Росстата, в феврале 2024 года уровень безработицы достиг минимального значения в 2,8%. Это рекордный показатель с 1991 года.

Работодатели стали чаще нанимать сотрудников без опыта работы. Доля подобных вакансий выросла на 14,7%.