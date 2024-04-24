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Вклады

Ставку по некоторым вкладам хотят отвязать от ключевой, но Минэкономразвития против

Центробанк предложил создать специальные вклады для малоимущих, которые получают социальную поддержку. Изначально доходность по таким вкладам определяли как ключевую ставку ЦБ + 1%, но есть и другие предложения.

Минэкономразвития настаивает на том, чтобы ставка социальных вкладов для малоимущих была привязана к ключевой. Проценты должны начислять из расчета: ключевая ставка ЦБ + 1%.

В ходе обсуждения законопроекта доходность по таким депозитам предложили установить согласно максимальному размеру ставки по вкладам сроком до года.

«В ближайшее время мы будем обсуждать позицию Минэка, будем рассматривать разные точки зрения. Есть точки зрения банков, которые пока вообще против этого. Но решение мы примем в интересах народа», — сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас ко второму чтению готовится законопроект Центробанка, который позволит малоимущим открывать социальные вклады от 50 000 рублей с повышенной доходностью. При этом банки не будут брать плату за открытие и ведение такого счета.

«Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и вкладам малообеспеченных граждан», — говорится в пояснительной записке.

Открыть такой вклад или счет будет можно только онлайн на портале Госуслуги.

Длительность – один год с возможностью пролонгации. Но при условии, что вкладчик продолжит получать субсидии от государства и не выйдет из категории малоимущих.

Комментарии

2
    • Старый ворчун

      Интересная идея, да.

      Но при условии, что вкладчик продолжит получать субсидии от государства и не выйдет из категории малоимущих.

      Т.е жить ему не на что, а 50 тысяч на 1-2 года он может на вклад положить?

      Или с другой стороны: у него есть 50 тыс, но ему необходимы субсидии, и при этом он всё ещё остается малоимущим?

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