Wildberries планирует выйти на рынок ОАЭ

Компания может запустить сервис в Дубае и в других регионах Ближнего Востока, а также в Северной Африке.

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что маркетплейс может запустить свою платформу в Дубае.

«Дубай мы рассматриваем. Мы хотели бы здесь сделать полноценную историю с платформой», — сказала Бакальчук на Международном бизнес-форуме «Мир возможностей».

В ближайшие месяцы компания объявит о запуске маркетплейса в трех странах. В компании рассматривают варианты работы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, основатель Wildberries рассказала, что на маркетплейсе начнутся продажи автомобилей российского производителя «АвтоВАЗ».

Недавно мы писали, что Wildberries начал продавать автомобили китайской марки Chery.