Генпрокурор: регионам простили кредиты, но они не должны идти на премии и банкеты

Прокуроры теперь могут оспаривать сделки в суде. Они уже предотвратили легализацию 46 млрд рублей.

Прокуратура возьмет на контроль кредитные средства, которые регионам разрешили списать по инициативе президента.

«Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников», — сказал генпрокурор Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.

Прокуратура получила полномочия по оспариванию сделок в суде. В результате этого пресекли легализацию денежных средств в размере 46 млрд рублей, а также заблокировали вывод активов почти на 7 млрд.

В 2023 году на основании прокурорских проверок возбудили 719 уголовных дел с суммой ущерба свыше 1 млрд рублей.