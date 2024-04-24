Генпрокурор: регионам простили кредиты, но они не должны идти на премии и банкеты

Прокуратура возьмет на контроль кредитные средства, которые регионам разрешили списать по инициативе президента.
«Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников», — сказал генпрокурор Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации.
Прокуратура получила полномочия по оспариванию сделок в суде. В результате этого пресекли легализацию денежных средств в размере 46 млрд рублей, а также заблокировали вывод активов почти на 7 млрд.
В 2023 году на основании прокурорских проверок возбудили 719 уголовных дел с суммой ущерба свыше 1 млрд рублей.
Комментарии1
прокуроры тоже хотят премии и банкеты)